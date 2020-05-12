«Если кого-то захотят арестовать, то пусть это буду я»: Илон Маск пошел против властей и открыл завод Tesla

Эпидемия коронавируса все еще не побеждена, хотя многие страны, включая Россию, стали делать послабления и готовятся к выходу из режима самоизоляции. Однако глава компании Tesla Илон Маск имеет свое мнение на этот счет и ждать не желает.

В минувший понедельник, 11 мая, бизнесмен заявил, что завод Tesla в Калифорнии начинает свою работу. Отметим, что власти округа не давали своего согласия на подобное решение и в целом карантин продолжается. Как заявил позже Маск, сотрудники полиции могут арестовать его, если сочтут нужным, специально для этого он лично будет присутствовать на заводе, сообщает издание TechCrunch.

«Если кого-то захотят арестовать, то пусть это буду я», — сообщил Маск в своем послании.

Ситуация возникла неспроста, дело в том, что власти Калифорнии уже одобрили открытие всех автомобильных заводов, но кроме Tesla. Илон такому решению не обрадовался и отправил иск в суд, вот только решил не ждать решения, а самовольно открыл завод, позволив 10 тысячам сотрудников работать и получать зарплату.