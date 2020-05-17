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Барбекю, торт и фейерверк: невестка Орбакайте засветилась на вечеринке с друзьями

Вместе с мужем Никитой Пресняковым девушка отметила день рождения друга.

Барбекю, торт и фейерверк: невестка Орбакайте засветилась на вечеринке с друзьями
Алена Краснова. Фото https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

Никита Пресняков с женой Аленой Красновой решили нарушить самоизоляцию ради вечеринки с друзьями. Молодая пара пригласила приятелей на дачу Аллы Пугачевой на Истре, куда они перебрались еще два месяца назад, чтобы спастись от пандемии.

Здесь пара все это время откровенно не грустила – прогуливалась по окрестностям и организовывала пикники на свежем воздухе. На сей раз музыкант со своей женой устроил настоящий праздник в честь дня рождения друга. Они накрыли возле дома стол, разожгли огонь и сообразили барбекю. Состоялся даже торжественный вынос торта с фейерверками.

Вечеринка. Фото
Вечеринка. Фото https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

Отметим, что Алла Борисовна строго придерживается режима самоизоляции вместе со своими детьми Гарри и Лизой, а также мужем Максимом Галкиным. Недавно дети рассмешили певицу веселым домашним концертом.

Вечеринка. Фото
Вечеринка. Фото https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

Тэги

Алена КрасноваКраснова новостиНикита Пресняков
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