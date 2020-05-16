«Московское народонаселение значительно изменилось?»: Толкалина вспомнила слова классика

Любовь Толкалина поздравила с Днем рождения Михаила Булгакова и процитировала строки из «Мастера и Маргариты».

Любовь Толкалина опубликовала в своем Instagram пост, в котором обратилась к автору «Мастера и Маргариты». Она поздравила с днем рождения великого русского писателя и процитировала строки популярного романа.

«С Днем рожденья, Михаил Афанасьевич! «Скажи мне, любезный Фагот… как по-твоему, ведь московское народонаселение значительно изменилось?» …. Как же Вас не хватает … кто мог бы блистательнее описать все что сейчас с нами происходит…вот это был бы роман», — написала Любовь.

Конечно, что ответил бы ей автор, мы никогда не узнаем, но зато знаем, что написали под постом поклонники знаменитой актрисы.

«Он бы одобрил тебя, Любовь», — написала Екатерина Андреева. «И неужели Вы наизусть помните его день рождения?», — усомнилась подписчица. «Так, он прям наперед описал, что и с нами в целом и с московским народонаселением в частности, происходит. Декорации только слегка современнее, а страсти те же», — прокомментировал поклонник.

Напомним, российский писатель Михаил Булгаков родился 15 мая 1891 года. Самые известные произведения автора:«Дьяволиада», «Собачье сердце», «Вьюга», «Роковые яйца», роман «Белая гвардия» , «Зойкина квартира», пьеса «Дни Турбиных», «Багряный остров» и один из самых популярных романов 20 века «Мастер и Маргарита».