«Мы вместе уже полтора месяца!»: Толкалина провела с родителями больше времени, чем в детстве

В четверг, 14 мая, актриса Любовь Толкалина поделилась с поклонникам неожиданным открытием: 42-летняя артистка вдруг поняла, что никогда в жизни не проводила так много времени со своими родителями. С введением карантина женщина самоизолировалась в деревенском доме со своей семьей и сейчас открыла для себя: это испытание дало ей огромный шанс пообщаться с родственниками.

«В детстве меня все время куда-то провожали. В школу, на тренировки, лето — в деревне… А сейчас мы вместе уже полтора месяца!» — написала актриса в Instagram.

Она рассказала подписчикам, что научилась играть на гитаре и теперь поет песни своим родителям. Вместе с отцом они разобрали его кладовку, где был найдет старый патефон, который тоже теперь отвечает за музыкальное сопровождение карантина. Вместе с матерью артистка печет штрудели. Также Толкалина перемыла весь дом, а во дворе посадила с родителями вишневый сад. Еще одно новое увлечение — написание рассказов-воспоминаний о детстве. Любовь погрузилась в те далекие дни, когда ее посылали на целый день пасти стадо из 20 коров.

«Воистину эта «изоляция» священнодействует и указывает путь от тебя к тебе», — резюмировала актриса.

Напомним, Толкалина родилась в рязанской деревне, ее отец был скорняком. В детстве звезда кино много занималась спортом (имеет разряд кандидата в мастера спорта по синхронному плаванию), но потом увлеклась игрой в театре. После окончания средней школы Любовь уехала в Москву, чтобы учиться на актрису. Сейчас мы знаем ее по многочисленным фильмам и сериалам.