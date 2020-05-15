«Харизма бьет разрядами тока»: какие требования предъявляет Меладзе к будущей солистке «ВИА Гры»

Некоторые поклонники группы «ВИА Гра» обеспокоились новостью о том, что коллектив покидает Эрика Герцег. Девушка пояснила, что она намерена продолжить музыкальную карьеру, но уже сольно. Кто-то из фанатов надеялся, что это шутка, но сомнения рассеялись после публикации объявления о кастинге в группу.

Продюсер Константин Меладзе на своей странице в Instagram опубликовал новость о том, что объявляет международный кастинг для девушек, готовых стать артистками его продюсерского центра. Первый этап конкурса состоится онлайн – нужно разместить под хэштегом #КастингМеладзе в соцсети видео, на котором конкурсантка поет, а также фото без ретуши — портретное и в полный рост.

Среди требований – возраст не моложе 18 и не старше 25 лет. Кроме того, девушка должна уметь зажечь сердца слушателей.

«Ты обладаешь яркой и уникальной внешностью? Твоя решимость не знает преград, а харизма бьет разрядами тока? Тогда ты точно та, кто нам нужен!» — гласят, в частности, требования к вокалистке.

Спустя сутки после публикации объявления количество заявок по указанному хэштегу уже достигло двух тысяч. Кастинг международный, поэтому на место в «ВИА Гре» претендуют девушки из самых разных стран.