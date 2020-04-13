«Фигура – бомба»: Эрика Герцег блеснула идеальным телом в купальнике

Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег решила, что просто обязана поддержать своих поклонников в это непростое время.

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В личном блоге она стала вдохновлять подписчиков летними фотографиями, вызывая у людей приятные эмоции. Так же она предложила поступать и своим фолловерам, размещая в своих блогах теплые кадры из отпуска.

В качестве примера она показала в Instagram снимок в мини-бикини на фоне синего моря и гор.

«Фигура – просто бомба», «Хороша! Ты наша идеальная мотивация! Не дадим карантину нас расслабить!», «Вот это фигурааа. Огонь!», «Какая секси», «Даже девушкой будучи я в вас влюблена, господи, вы такая женственная, классная, нежная, энергичная», — отметились почитатели таланта Эрики в комментариях аккаунта.

Любопытно, что практически аналогичный поступок Юлии Михайлковой, которая тоже решила мотивировать своих поклонников шикарными кадрами, был воспринят людьми по большей части негативно. На артистку тут же накинулись хейтеры, заявляя, что хотели бы видеть звезду не на фоне красот, а в таких же квартирах, как они.