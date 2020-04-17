«Одну ложечку и все!»: двухлетняя дочь Гагариной накормила маму завтраком

Певица не скрывает, что маленькая Мия уже «строит всю семью».

32-летняя Полина Гагарина поделилась с подписчиками свежим «карантинным» видео в Instagram. Выпускница «Фабрики звезд» показала, как двухлетняя дочка кормит ее с ложки завтраком. По словам знаменитости, маленькая Мия «строит всю семью».

«Рубрика наши завтраки», — с юмором подметила певица, уточнила, что ее наследница довольно рано научилась держать ложку в руках.

Помимо того, что Мия уже давно ест самостоятельно, без помощи взрослых, крохе очень нравится кормить членов семьи, проявляя тем самым заботу о близких. Говоря о детях, Полина заверила, что в отличие от младшей сестренки, ее сын Андрей в таком же возрасте самостоятельностью не отличался. Так, старшего наследника звездная мама кормила чуть ли не до школы.

Возлюбленная модного фотографа Дмитрия Исхакова дала понять, что Мия — девочка с характером. Если малышка встанет утром «не с той ноги», то мириться с ее плохим настроением приходится всем домочадцам.

Полина с нежность относится к двухлетней Мии, соглашаясь время от времени принимать участие в ее затеях и играх.