«Одну ложечку и все!»: двухлетняя дочь Гагариной накормила маму завтраком

32-летняя Полина Гагарина поделилась с подписчиками свежим «карантинным» видео в Instagram. Выпускница «Фабрики звезд» показала, как двухлетняя дочка кормит ее с ложки завтраком. По словам знаменитости, маленькая Мия «строит всю семью».
«Рубрика наши завтраки», — с юмором подметила певица, уточнила, что ее наследница довольно рано научилась держать ложку в руках.
Помимо того, что Мия уже давно ест самостоятельно, без помощи взрослых, крохе очень нравится кормить членов семьи, проявляя тем самым заботу о близких. Говоря о детях, Полина заверила, что в отличие от младшей сестренки, ее сын Андрей в таком же возрасте самостоятельностью не отличался. Так, старшего наследника звездная мама кормила чуть ли не до школы.
Возлюбленная модного фотографа Дмитрия Исхакова дала понять, что Мия — девочка с характером. Если малышка встанет утром «не с той ноги», то мириться с ее плохим настроением приходится всем домочадцам.
Полина с нежность относится к двухлетней Мии, соглашаясь время от времени принимать участие в ее затеях и играх.
«Если не будешь кашу есть, то не сможешь много прыгать!! У тебя не будет сил… обязательно надо есть. Одну ложечку и все!! А может две ложки?!» — уговаривала маму кроха.
«Все любовь моя, я не хочу больше», — пыталась отказаться от завтрака певица.