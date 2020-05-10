В шаге от финала: герой «Холостяка» Антон Криворотов познакомит участниц со своими родителями

Неожиданно для всех холостяк решил повезти девушек в Турцию к своим матери и отцу.

В новой серии главный герой сезона проекта «Холостяк» стоматолог Антон Криворотов побывал в гостях у родителей каждой из участниц. С мамой Барбары Пино он пообщался онлайн – она живет не в России. И каждая семья произвела на него впечатление. Например, Насте Ковалевой Антон признался, что теперь ему она стала намного понятней.

В финале выпуска Криворотов не отпустил ни одну из девушек, решив, что знакомить со своими родителями он должен всех троих. «Я думала, что все встречи с его родственниками закончились в Саратове, но нет» — удивилась Ковалева. Барбара и Лиза тоже были в недоумении. Потому что в родном городе героя он знакомил девушек со своей любимой бабушкой и первой любовью Еленой Халепо.

«Это, мне кажется, уже такое личное» — сказала Барбара Антону и призналась, что очень волнуется. «Так и мы зашли слишком далеко», — подчеркнул он.

После признания Лизы Адаменко в любви Антон ищет подтверждения ее словам. И во время ее истерики он удержал ее на проекте, хотя девушка готова была уйти. «Мне очень интересно, что же скажут родители, что из себя представляет Лиза?» — задается вопросом Антон.

Следующая неделя пройдет в Турции – именно там проживают отец и мать Антона Криворотова. И именно с их помощью холостяк намерен определиться с выбором девушки.