«Познакомились в маршрутке»: бывшая девушка «холостяка» Криворотова рассказала, что он из себя представляет

Десятый выпуск романтического шоу участники провели в родном городе стоматолога – Саратове, где живут его родные, а также первая любовь Елена Халепо.

В шоу «Холостяк» произошло неожиданное – Антон Криворотов познакомил участниц проекта со своей бывшей. Это оказалась его сокурсница по университету Елена Халепо. Встречались они еще во времена студенчества.

«Лена – моя первая любовь, — представил герой Елену девушкам. «Мы познакомились в маршрутке, когда ехали на вступительные экзамены. И встречались до 4 курса».

Сегодня Елена живет в Саратове, замужем, и воспитывает двоих сыновей. Эффектная брюнетка насторожила участниц проекта «Холостяк» своим появлением, некоторые из девушек и вовсе предположили, что она до сих пор испытывает к нему чувства. «С ним всегда весело, интересно, — рассказала Елена. «Он может собрать вещи и уехать в любой момент куда угодно».

«Чтобы он остался с тобой, надо быть мудрой. Ему нужна женщина, которая найдет лазейку» — подчеркнула бывшая.

Известно, что Криворотов – не только искренний, но и романтичный молодой человек. И Елена это подтвердила порталу WMJ.ru:

«Бабушка Антона подарила ему печатку в честь поступления. Он переплавил ее у ювелира и сделал кольцо тринити (это три кольца в одном). Тринити – это Cartier, на него у нас денег тогда не было. В общем, это кольцо он спрятал в кекс, а я его, естественно, там, нашла, откусив кусочек. Это было волшебно!» — поделилась Елена.

Кроме того, девушка отметила, что Антон что в жизни, что на проекте — один и тот же человек, и не носит никакую маску.

Как именно расстались влюбленные, ни Елена, ни Антон не раскрывают. Они оба считают, что все сложилось так, как должно, и теперь достаточно крепко дружат.