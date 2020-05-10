«Вообще нет шансов»: 12-летняя дочь Даны Борисовой не хочет мириться с мамой

Телеведущая призналась, что делает все от себя зависящее для того, чтобы наладить отношения с Полиной. Однако все безрезультатно.

43-летняя Дана Борисовна всеми силами старается вернуть себе расположение и любовь единственной дочери. Однако пока безрезультатно. Не так давно между телеведущий и ее наследницей произошла крупная ссора. Светская львица не раз пыталась помириться с 12-летней Полиной. Однако девочка не хочет идти на контакт с родной матерью. Еще в интервью Teleprogramma.pro знаменитость дала понять, что ей крайне сложно общаться с дочерью-подростком. Наследница Даны Борисовой не слушает никаких доводов, стараясь избегать собственную маму. Что, безусловно, ранит и обижает теледиву.

Большую часть времени Полина проводит с родственниками по отцовской линии, абсолютно не интересуясь тем, что происходит в жизни ее родительницы. Светская львица уже обращалась к дочери через телевидение и в соцсети в надежде, что ее наследница все-таки захочется помириться.

«Ни «здравствуй», ни «до свидания», будто не знает меня… Говорю: «Поль, я соскучилась. Зайка, приходи, суши поедим, поболтаем, раз ты на улицу выходишь». А она мне в ответ: «У тебя вообще нет шансов», — приводит «СтарХит» слова Даны Борисовой.

Телеведущая уверена, что причина всему переходный возраст дочери. Знаменитость надеется, что со времени ей удаться вернуть расположение наследницы. Ранее Дана утверждала, что дочь просила ее устроить путешествия в Европу. Однако Борисова попыталась объяснить Полине, что у нее просто не нет таких денег. В итоге светская львица заявила, что в свое время разбаловала дочь.