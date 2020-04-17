«Без любви все невкусно»: Милославская призналась, что редко стоит у плиты

Партнерша Александра Петрова по фильму «Стрельцов» уточнила, что готовит только в удовольствие. Иначе в этом процессе нет никакого смысла.

В недавнем интервью 24-летняя Стася Милославская рассказала о том, что она крайне редко стоит у плиты. При этом, если у знаменитость появляется свободный день, девушка может потратить его на совершенствование кулинарных навыков. Так, партнерша Александра Петрова по фильму «Стрельцов» припомнила, что не так давно варила суп, делала картофельное пюре и жарила курицу с шампиньонами. А до этого целый месяц актриса не проявляла никакого интереса к готовке. Девушка уточнила, она может провести уикенд на кухне, если у нее возникает желание побаловать себя блюдами домашней кухни.

«Я делаю это только тогда, когда мне в удовольствие… Но домашней пищи все равно иногда хочется. Главное, чтобы она была приготовлена с любовью. Потому что без любви все невкусно», — приводит «Атмосфера» слова Стаси Милославской.

При всем при этом, актриса считает, что именно женщина является хранительницей домашнего очага. Так знаменитость уточнила, что однажды она во всеуслышание обнародовала один секрет, о котором просто нельзя было говорить в слух: мужчина — это голова, а женщина — шея. В какую сторону шея повернется, туда и голова. Так, Стася напомнила, что на самом деле не мужчина принимает решение, в женщина позволяет ему их принимать.

Милославская считает, что в большинстве случаев именно представительницы прекрасного пола отвечают за уют в доме: красивый текстиль, всевозможные вазы с цветами, чистоту и порядок.