«Мероприятия будут перенесены»: в Роспотребнадзоре высказались о ходе снятия ограничений в стране

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова отметила, что гастроли артистов в летний период будут отменены.

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова высказала мнение в своем интервью порталу стопкороновирус.рф, что гастроли артистов и концерты запланированные ранее будут отменены.

«Все очень сильно будет зависеть от динамики заболеваемости, но, на мой взгляд, такие мероприятия будут перенесены», — сказала Татьяна Руженцова.

Так же Татьяна повторила слова президента Владимира Путина, что снятие ограничений будет происходить в несколько этапов. Этап, на котором людям разрешат посещать массовые мероприятия со всеми мерами предосторожности, пройдет в последнюю очередь.

«Из-за значительного скопления людей в них могут представлять определенные риски, поэтому по методическим рекомендациям их открытие предполагается на третьем этапе», — так же отметила Руженцова. больше по теме «Верится с трудом»: Кудрявцева считает, что пандемия никак не изменит человечество Телеведущая не согласна с утверждением, что мир не будет больше прежним.

По последним данным, число заболевших короновирусом в нашей стане достигло 198 676 случаев, из них 1 827 человек погибли. Выздоровели 31 916 человек.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая объявили о начавшейся пневмонии в городе Ухань. Возбудителем стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь CоViD-19.