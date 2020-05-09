Владимир Путин пообещал провести парад на Красной площади и марш «Бессмертного полка»

Президент России Владимир Путин обратился ко всем гражданам России в День Победы. Глава государства сказал свою речь, стоя у Вечного огня у могилы Неизвестного солдата, к которой он возложил цветы.

«Уважаемые граждане России. От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Для нас всех — это главный праздник. Отмечаем его всегда торжественно. День Победы — часть нашей души. Мы в этот день вспоминаем тех, кого нет с нами. Желаем долгих лет жизни нашим ветеранам. Преклоняемся перед поколением победителей. Их подвиг ничем не оплатить. Они спасли отечество, жизнь поколений, защитили мир». Владимир Путин

Как отметил президент, время невластно перед их мужеством, достоинством и стальной силой духа. «Здесь у Кремлевской стены священное для нас место. День и ночь горит Вечный огонь в честь погибших в ВОВ. Мы приходим поклониться героям, которые остались в братских могилах», — отметил Владимир Путин.

По словам президента, россияне обязательно торжественно отметят юбилейную дату. «Это долг перед теми, кто выстрадал победу. Будет парад на Красной площади. И марш «Бессмертного полка». Мы непобедимы, когда мы вместе», — сказал президент.

Также глава государства объявил минуту молчания.