«Всегда готовимся с особым трепетом»: Алсу приняла участие в акции «Окна Победы»

На личной страничке в Instagram возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова поделилась свежим видеороликом. В кадре знаменитость предстала в домашнем свитшоте. Артистка самостоятельно украсила окна в своей квартире к 9 мМая. Таким образом 35-летняя Алсу приняла участие в акции «Окна Победы». Поп-исполнительница запаслась специальными трафаретами и стикерами.

В комментариях к свежему посту артистка отметила, что в этом году праздник, к которому мы готовимся с особым трепетом — День Победы — проходит в режиме самоизоляции. Из-за пандемии коронавируса многие мероприятия, приуроченные к юбилею Победы, были перенесены. Однако каждый желающий, как говорит Алсу, может поздравить ветеранов и почтить память павших на полях сражения героев.

«Очень трогательная акция «Окна Победы» — одно из тех мероприятий в рамках года памяти и славы, к которой даже в нынешних условиях может присоединиться каждый из нас», — добавила певица.

Напомним, что вместе с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым, знаменитость воспитывает троих детей — тринадцатилетнюю Сафину и одиннадцатилетнюю Микеллу, в семье также подрастает трехлетний Рафаэль. Несмотря на то что певица каждую свободную минуту проводит с семьей, она также старается находить время и на творчество. Так, еще в декабре Алсу представила клип на новую песню «Герои любимых романов».

Примечательно, что интерес к музыке и вокалу проявляет также младшая дочка поп-исполнительницы. Микелла принимала участие в проекте «Голос. Дети» на Первом канале. Девочка успешно прошла этап слепых прослушиваний и попала в команду к украинской певице Светлане Лободе.