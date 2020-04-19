«Какая же ты красавица»: друг Пугачевой сделал комплимент 36-летней Алсу

Игорь Гуляев сумел добиться расположения Аллы Борисовны. Дизайнер не раз бывал в гостях у Примадонны и шоумена Максима Галкина.

Возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова поздравила православных с праздником Светлой Пасхи. 36-летняя Алсу попросила поклонников внимательней относится к здоровью, не подвергая ненужному риску себя и окружающих. Также знаменитость напомнила, как важно в условиях пандемии оставаться дома, придерживаясь правил самоизоляции.

Поп-исполнительница вместе с детьми: тринадцатилетней Сафиной, одиннадцатилетней Микеллой и трехлетним сыном Рафаэлем — ограничила контакты с внешним миром. Связь с поклонниками артистка поддерживает только в Instagram. На днях возлюбленная Яна Абрамова выходила в Прямой эфир, пообщавшись с верными почитателями.

Ко всему прочему, время от времени Алсу делится на личной страничке микроблога свежими селфи. На одном из снимков певица предстала в обычной домашней футболке. Но даже в таком образе поп-исполнительница привлекла внимание друга 71-летней Пугачевой. Игорь Гуляев оценил внешность знаменитости, назвав многодетную мамочку настоящей красавицей. Ни для кого не секрет, что дизайнер близко дружит с семьей Аллы Борисовны. Кутюрье удалось добиться расположения Примадонны. Так, Гуляев не раз бывал в гостях у именитой певицы и ее супруга шоумена Максима Галкина.

«Какая же ты красавица, Алсу!» — похвалил возлюбленную Яна Абрамова дизайнер.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, поп-исполнительница на домашней изоляции позировала в авторской футболке от Игоря Гуляева с надписью: «Не гуляй, сиди дома!». Такие же майки Алсу подарила своим дочерям Сафине и Микелле.