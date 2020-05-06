«Самое главное — поставить детей на ноги»: 46-летняя Порошина высказалась о своих ориентирах

Актриса призналась, что обычно корит себя за жесткость и настойчивость по отношению к наследникам.

От бывшего возлюбленного Гоши Куценко актриса театра и кино родила первенца — дочку Полину. Сейчас наследница артистки живет отдельно вместе со своим молодым человеком. В браке с Ильей Древновым появилось еще трое детей — и все девочки: Серафима, ей четырнадцать лет, Аграфена, ей десять лет и Глафира, ей четыре годика. Объявив о пятой беременности, Мария Порошина дала понять, что подает на развод с отцом своих младших наследниц. Также выяснилось, что долгожданного сына Андрея кинодива родила не от Древнова. В январе крохе исполнился годик.

Говоря о жизненных ориентирах, 46-летняя актриса призналась, что для нее, как для мамы, самое главное поставить на ноги своих детей, дать им хорошее образование, позаботиться об их будущем. Порошина делает все для того, чтобы ее семья жила в достатке. После пятых родов знаменитость не стала засиживаться в декрете и вернулась на съемочную площадку.

По словам актрисы, зачастую она корит себя за настойчивость и жесткость по отношению к наследникам. Уезжая на гастроли, Мария очень скучает по детям, ей не достает их тепла, любви. Так, Порошина призналась, что по приезде домой, ей хочется напитаться общением, обнять и приласкать сына и дочерей. Себя актриса считает строгой, но справедливой мамой.

«Самая главная задача — поставить детей на ноги, помочь понять, кому какая профессия будет интересна, воспитать их по правильным жизненным законам культурными и интеллигентными людьми», — приводит «Антенна-телесемь» слова Марии Порошиной.

Актриса не скрывает: она против того, чтобы ее дети тратили много времени на развлечения, игры и Интернет. Вместо этого Мария прививает отпрыскам любовь к чтению, саморазвитию.