«Сошла послеродовая припухлость»: Порошина высказалась о проекте «Танцы со звездами»

Как отметила актриса, сейчас у нее уже нет одышки и усталости.

Актриса Мария Порошина во время общения в прямом эфире Instagram с актером Александром Жигалкиным объяснила, почему она пошла участвовать в проект «Танцы со звездами». Она выступает в паре с актером Евгением Раевым.

«Я человек ленивый. Берегу свое тело. Спортом не занимаюсь. Только маленькие растяжки делаю. Тело у меня растренированное. Мне очень сложно пришлось на проекте «Танцы со звездами». Если бы знала, что придется в нем участвовать, то потренировались. Я похудела во время проекта на шесть килограммов. Сошла вся послеродовая припухлость. Сейчас нет одышки, усталости. Лишние килограммы мешали кровообращению. Вот поэтому я и пошла на проект. Захотела вернуть былую форму».

Мария Порошина

Также актриса вспомнила во время прямого эфира, как поступила в Школу-студию МХАТ. Она была отчислена после второго курса ректором и руководителем актерского курса Олегом Табаковым.

«Помню, как ходила вокруг МХАТа и боялась идти на экзамены. Прошел дождь и я влетела в аудиторию. Мне сказали: «Ну, давайте читайте». Я начала читать Ахматову. А мне говорят, что надо что-то поестественнее. В итоге стала читать «Мороз и солнце день чудесный». Я проучилась два года и ушла. Точнее меня отчислили. За это благодарна преподавателям», — сказала она.