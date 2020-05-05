Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин попал в больницу после падения на улице

38-летний актер Сергей Лавыгин, ставший популярным благодаря роли повара Сени в многосерийном фильме «Кухня» попал в больницу после неудачного падения на улице. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на информированные источники.

По предварительным данным, у артиста черепно-мозговая травма закрытого типа и сотрясение мозга. Диагноз будет уточняться. Как пишет издание, Сергей накануне вечером оступился на лестнице возле собственного дома и сильно ударился о нее головой. В настоящий момент Лавыгин находится в клинике.

Отметим, что у актера недавно была свадьба. В начале года он заключил брак со своей 32-летней коллегой Марией Луговой. Артисты не афишировали торжество и провели его в кругу близких. О том, что у них отношения широкой общественности стало понятно в 2018 году, когда они вместе появились на светском мероприятии.