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Звезда «Кухни» Сергей Лавыгин отвел в Кутузовский ЗАГС Марию Луговую

Влюбленные сыграли скромную свадьбу.

Звезда «Кухни» Сергей Лавыгин отвел в Кутузовский ЗАГС Марию Луговую
Сергей Лавыгин (Фото: Globallookpress.com)

Актер из сериала «Кухня» женился на своей возлюбленной — 32-летней Марии Луговой. Торжество прошло в скромной обстановке, так как влюбленные не хотели привлекать к этому событию лишнее внимание прессы. Сергей Лавыгин старше своей избранницы на семь лет. Пара уже давно не скрывает свой роман от поклонников. В Instagram новоиспеченной невесты много совместных снимков с артистом.

К слову, вместо пышного торжества молодожены решили расписаться в Кутузовском ЗАГСе без лишних свидетелей. Однако позже Лавыгин все-таки поделился первым свадебным фото, на котором они с Марией запечатлены по дороге в дворец бракосочетания. Вместо похода в ресторан и праздничного ужина Луговой пришлось отыграть спектакль перед публикой в театре. При этом возлюбленная Сергея уточнила, что никто из собравшихся даже не догадывался о том, какие эмоции в этот момент переполняли ее на сцене.

Звезда "Кухни" Сергей Лавыгин женился на Марии Луговой
Сергей Лавыгин сыграл свадьбу с Марией Луговой (Фото: Instagram.com/sergeylavygin)

Тем временем, в гримерной новоиспеченную супругу ждал Лавыгин. После того, как девушка отыграла спектакль, они отправились домой, где устроили романтический ужин для двоих с шампанским.

«Ааа, поздравляю вас! Будьте счастливы», — обратилась к молодоженам актриса из сериала «Воронины» Екатерина Волкова.

«Поздравляем! Счастья и любви», — добавили иллюзионисты, братья Сафронофы.

«Батюшки!» — выразил удивление партнер Юлии Пересильд по военной драме «Битва за Севастополь» Никита Тарасов.

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Тэги:

«Кухня»естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаМария Луговаямода и стильСергей Лавыгин
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Звезда «Кухни» Сергей Лавыгин отвел в Кутузовский ЗАГС Марию Луговую
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