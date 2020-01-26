Звезда «Кухни» Сергей Лавыгин отвел в Кутузовский ЗАГС Марию Луговую

Актер из сериала «Кухня» женился на своей возлюбленной — 32-летней Марии Луговой. Торжество прошло в скромной обстановке, так как влюбленные не хотели привлекать к этому событию лишнее внимание прессы. Сергей Лавыгин старше своей избранницы на семь лет. Пара уже давно не скрывает свой роман от поклонников. В Instagram новоиспеченной невесты много совместных снимков с артистом.

К слову, вместо пышного торжества молодожены решили расписаться в Кутузовском ЗАГСе без лишних свидетелей. Однако позже Лавыгин все-таки поделился первым свадебным фото, на котором они с Марией запечатлены по дороге в дворец бракосочетания. Вместо похода в ресторан и праздничного ужина Луговой пришлось отыграть спектакль перед публикой в театре. При этом возлюбленная Сергея уточнила, что никто из собравшихся даже не догадывался о том, какие эмоции в этот момент переполняли ее на сцене.

Тем временем, в гримерной новоиспеченную супругу ждал Лавыгин. После того, как девушка отыграла спектакль, они отправились домой, где устроили романтический ужин для двоих с шампанским.