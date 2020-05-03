«Сумерки» продолжаются: на сайте Стефани Майер появился загадочный таймер

Хорошая новость для всех любителей вампиров, мерцающих при свете солнца. Писательница Стефани Майер всеми силами намекает на скорый анонс продолжения своей серии романов «Сумерки». На сайте автора внезапно появился таймер с обратным отсчетом, который подойдет к концу уже 4 мая. В этот момент может произойти все, что угодно, но фанаты все же верят, что Майер готовится представить новую книгу.

Напомним, в далеком 2008 году Стефани уже практически выпустила продолжение под названием «Солнце полуночи», но кто-то слил часть неизданного романа в сеть, что жутко расстроило писательницу, так что она решила даже не заканчивать новую книгу.

Напомним, «Сумерки» рассказывают историю любви вампира и обычной девушки. Книга вышла в 2005 году и вошла в список бестселлеров New York Times.