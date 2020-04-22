Борьба за 3 миллиона рублей: объявлен список участников премии «Большая книга — 2020»

В этом году на премию претендуют 40 произведений.

21 апреля в Сети были объявлены 40 произведений, которые вошли в длинный список национальной литературной премии «Большая книга». Она проводится уже в 15-ый раз, но впервые жюри приходиться работать только с электронными текстами.

Организаторы отметили, что в прошлые годы в конкурсе участвовали довольно много произведений, связанных с магией и фантастикой, а в этот раз таковых почти нет. Зато стали популярны жанры антиутопия и автофикшн, все больше литературы, осмысливающей недавнее прошлое, 90-ые годы.

В длинный список вошли «Есенин. Обещая встречу впереди» Захара Прилепина, «Земля» Михаила Елизарова, «Генерал и его семья» Тимура Кибирова, «Поднебесный экспресс» Кирилла Кобрина, «Нью-йоркский обход» Александра Стесина и другие. Полный перечень опубликован на сайте премии.

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Финалистов должны объявить до 15 июня, а лауреатов — до конца года. За первое место автор получит 3 миллиона рублей, второе оценивается в 1,5 миллиона, третье — в 1 миллион.