«Это мой первый опыт»: Любовь Толкалина взяла в руки гитару

Любовь Толкалина исполнила песню для медиков и священников. В своем Instagram актриса опубликовала видео, на котором она играет на гитаре. Звезда отметила, что это ее первый опыт подобного исполнения.

«Моя первая в жизни песня под гитару. Всем заболевшим врачам и священникам посвящаю этот мой первый опыт. Пусть хранят вас ангелы. И всех прошу очень: будьте ангелами, потерпите еще, пожалуйста… Не выходите, соблюдайте самоизоляцию. Пожалуйста», — написала актриса.

Некоторые подписчики Толкалиной оценили навыки игры на семиструнном инструменте. Под постом многие высказали своем мнение об исполнении, а также о доброте Любови, которая, по мнению почитателей актрисы, не знает границ.

«Любовь, какая же Вы красивая женщина! Вы находитесь в гармонии с собой — это так здорово! Несмотря на бурю жизни, внутри сохранять спокойствие», «Любовь, вы меня танцами поразили наповал, а тут еще и гитара. Вы шедевральная личность», «Как в сказках нашего детства», — написали поклонники.

Отметим, что Любовь часто удивляет подписчиков своими талантами и взглядами на жизнь. Так, недавно, Толкалина опубликовала видео, на котором она учится старинной профессии звонарь.