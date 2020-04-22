«Грандиозное фото»: 42-летняя Толкалина в кадре сделала акцент на длине ног

Ранее Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб экс-возлюбленной Егора Кончаловского. Так, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале подметил, что в свои 42 года Любовь Толкалина обладает эффектной стройной фигурой. Особое внимание историк моды уделил ногам актрисы, уточнив, что бывшая невестка Натальи Аринбасаровой одна из немногих женщин, которые могут позволить себе носить мини-юбки и короткие платья. Ко всему прочему соведущий Эвелины Хромченко добавил, что сверстницы Толкалиной вполне могли по брать с нее пример в моменте, где речь заходит о красоте и уходе за собой.

По словам Васильева, помимо стройной фигуры актриса также обладает весьма привлекательной внешностью. Любовь знает, как подчеркнуть все достоинства своей фигуры и при необходимости скрыть недостатки. Историк моды не сомневается, что именно бывший возлюбленный Толкалиной — режиссер Егор Кончаловский в свое время повлиял на становление вкуса и стиля молодой избранницы. Телеведущий похвалил Любовь за то, что она одевается как настоящая дива, но при этом не переходит на вульгарность.

На личной страничке в Instagram актриса поделилась понравившимся ей кадром из личного архива. Знаменитость позировала, удобно расположившись на дереве. При этом акцент Толкалина сделала на длине ног. Примечательно, что фотосъемка знаменитости привлекла внимание и Ольги Кабо, которая сделала комплимент экс-возлюбленной Егора Кончаловского.