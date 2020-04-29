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Онлайн-концерт Глеба Самойлова перенесен из-за госпитализации артиста

29 апреля The Matrixx собиралась отмечать свое 10-летие онлайн-шоу.

Онлайн-концерт Глеба Самойлова перенесен из-за госпитализации артиста
Глеб Самойлов был неожиданно госпитализирован. Фото: Global Look Press

Бывший участник группы «Агата Кристи», а ныне лидер собственного музыкального коллектива The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с приступом панкреатита.

Отметим, 29 апреля музыкант и его коллеги собирались отмечать 10-летие группы, причем в формате онлайн-концерта. Трансляция была намечена в официальном сообществе The Matrixx ВКонтакте на 20:00. Но некоторое время назад там появился пост о переносе мероприятия.

«К сожалению, мы вынуждены сообщить, что онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, переносится на 10 мая в связи с состоянием здоровья Глеба. Его экстренно госпитализировали с острым приступом панкреатита. Сейчас состояние артиста стабильное, он находится под наблюдением врачей», — пишут администраторы группы.

В комментариях фанаты Самойлова желают ему скорейшего выздоровления.

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