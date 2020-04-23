Глеб Самойлов и The Matrixx отметят 10-летие группы онлайн-концертом

Музыканты исполнят свои песни, а также хиты «Агаты Кристи».

Глеб Самойлов и его группа The Matrixx готовятся отпраздновать свой первый юбилей. Ровно 10 лет назад — в апреле 2010 года — бывшие участники легендарной «Агаты Кристи» сыграли свой первый концерт в составе нового коллектива.

Праздновать дни рождения группы у музыкантов принято концертом, но из-за всеобщей самоизоляции артисты вынуждены организовать шоу онлайн. Трансляция пройдет 29 апреля в сообществе The Matrixx во «ВКонтакте», начало в 20:00.

Помимо известных хитов рокеры пообещали исполнить свою новую песню, которая еще нигде не звучала, а также обратятся к репертуару «Агаты Кристи». Кроме мощной музыки, зрителей ожидает еще и яркое, зрелищное шоу.

Напомним, за 10 лет новый проект Глеба Самойлова выпустил 6 студийных альбомов, 9 синглов и 11 клипов. Группа не стала пародировать «Агату Кристи», а обратилась к современному звучанию и экспериментам с музыкальными стилями.