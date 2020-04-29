Журналисты узнали, сколько денег потеряет Тодоренко из-за скандала

Недавно Регина Тодоренко засветилась в скандальной истории, которую обсуждают до сих пор. Девушка неудачно высказалась о домашнем насилии, заявив, что некоторые дамы сами напрашиваются на него. Сеть просто захлебнулась от гневных комментариев по этому поводу, а глянцевое издание Glamour поспешило лишить супругу Влада Топалова премии «Женщина года».

Не обошлось и без материальных потерь. Звезда «Пятницы» лишилась выгодного контракта с изготовителем соков, а затем и с производителем памперсов. Как сообщает «Собеседник», только один из них оценивался в 19 млн рублей. Под вопросом и остальные договоры, которых у жены Влада Топалова достаточно. Известно, что Тодоренко рекламирует итальянские колготки, леденцы от кашля, шампуни и шоколад.

Неплохой доход приносит Регине продвижение брендов в Instagram. Занимая вторую строчку в рейтинге Forbes среди самых успешных блогеров, она зарабатывает здесь около 860 тыс. долларов в год.