Больше не сын: суд отказал «наследнику» Никаса Сафронова

37-летний Дмитрий Цыбульский настаивал, что он внебрачный сын художника. Но оказалось, что это не так.

Пресненский суд Москвы разрушил мечты 37-летнего Дмитрия Цыбульского. Мужчина настаивал, что является внебрачным сыном художника Никоса Сафронова, но суд решил иначе.

Новости про наследников творца появляются регулярно. Художник в целом терпимо относится к заявлениям от внебрачных детей и уже признал четырех из пяти объявившихся родственников.

Но с гражданином Литвы Цыбульским система дала сбой. Мужчина заявил о своих правах, но почему то не явился ни на одно судебное заседание. Суд учел данное обстоятельство и оставил иск без рассмотрения. Таким образом, сыновей у знаменитости не прибавилось.

Пока Цыбульский и Сафронов оставили ситуацию без комментариев. И если для последнего положение мало чем изменилось, то первый с признанием родства мог бы получить разрешение на работу в России, сообщает Mash.

Напомним, в начале апреля художник попал в аварию в столице. Никас Сафронов вместе с братом ехали в магазин, когда в их машину врезался автомобиль такси. По предварительной информации, виновником ДТП стал заснувший за рулем водитель такси.

Живописец разбил губу и повредил зуб, но больницу обращаться не стал, сообщает сайт Dni.ru.