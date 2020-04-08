Ночная вылазка на карантине: Никас Сафронов пострадал в аварии

В ночь на 8 апреля знаменитый художник Никас Сафронов решил съездить за продуктами в магазин. Но по пути в его Porsche врезалась машина каршеринга — она отлетела на авто Сафронова после столкновения с такси. В результате ДТП у знаменитости зафиксированы травмы.

«Я разбил губу. Зуб повредил и палец повредил, не сгибается сейчас», — пожаловался он телеканалу РЕН ТВ.

По словам Никаса, он планировал купить продукты, чтобы отметить с братом день рождения. 8 апреля Сафронову исполняется 64 года.

Предварительно установлено, что ДТП случилось из-за водителя такси. Он признался, что уснул за рулем. Водителя каршерингового авто увезла скорая.

За последний год это не первая авария, в которой фигурирует Сафронов. В сентябре 2019 года художник спешил в Барвиху на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер, когда в его автомобиль въехала KIA. Тогда у него пострадала шея. Причем в тот момент Никас задумался о мистических совпадениях: 8 апреля 2019 года, в его день рождения, в жуткое ДТП попала сама Вербер, которая спешила на празднование к художнику.