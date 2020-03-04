«Боялась, что буду подавлять дочек»: Пересильд рассказала о воспитании детей от Учителя

Актриса Юлия Пересильд рассказала о воспитании двух своих дочек, которых она родила от режиссера Алексея Учителя. Как отметила заслуженная артистка, у нее очень непростой характер и детям с ней непросто. Ане сейчас 10 лет, а Марии – семь.

«Боялась, что буду подавлять дочек. Нет ничего хуже, чем сильная и успешная мать. Мне кажется, это может стать серьезной травмой детства». Юлия Пересильд

В то же время она отметила, что девочки уже дают ей отпор и выражают свою точку зрения. При этом наследницы не огрызаются, а аргументированно выражают свои мысли.

Как сказала Юлия Пересильд, она, к примеру, была против, чтобы дочь занималась бальными танцами. Однако ребенку удалось убедить мать, что ей это надо. Сейчас она поддерживает наследницу. При этом актриса отметила, что со своим партнером дочь пока занимает последние места. Самой актрисе нравится, что все в спорте Ане дается тяжело, но честно, сообщает портал «7 дней».