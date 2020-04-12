По моде: 41-летняя Пегова позировала в домашних брюках с лампасами

Ирина Пегова находится на съемках в Белоруссии. 41-летняя актриса поделилась в Instagram свежим отчетным снимком, представ перед объективом фотокамеры в толстовке и серых домашних брюках с лампасами. Так, знаменитость поддержала тренд на повседневный стиль — Casual. Образ артистки дополнили белые гостиничные тапочки. Ко всему прочему, Ирина поздравила верных почитателей с Вербным воскресеньем.

Пока Пегова находится в Минске она не пренебрегает велопрогулками на свежем воздухе. В комментариях в Stories бывшая возлюбленная Дмитрия Орлова пояснила, почему она выходит на улицу без маски. По словам актрисы, она не видит смысла в ношении этого аксессуара, учитывая тот факт, что она прогуливается исключительно в безлюдных местах.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева призналась, что ей пришлось прервать самоизоляцию из-за похода к врачу. При этом певица сделала все возможное для того, чтобы обезопасить себя от любых вирусов. Супруга Кирилла Сафонова отказалась от поездки в общественном транспорте, отдав предпочтение авто. Кроме того, поп-исполнительница прикрыла лицо медицинской маской и воспользовалась одноразовыми перчатками. Артистка заверила, что лучше всего оставаться дома, не подвергая риску старшее поколение, в тех случаях, если в семье есть бабушки и дедушки.