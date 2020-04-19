«Тепла вашим домам»: младшая дочь Изаксон поздравила поклонников с Пасхой

20-летняя Стефания Маликова поздравила поклонников с праздником Светлой Пасхи. На личной страничке в Instagram младшая дочка Елены Изаксон поделилась загородным «карантинным» фото. Перед объективом фотокамеры наследница композитора и певца предстала в вязаной небесно-голубой кофте и с подносом в руках, показав пасхальный кулич и расписные яйца, которые они с мамой подавали к праздничному столу.

больше по теме Елена Изаксон вместе с младшей дочерью испекла блины на домашней изоляции Стефания Маликова проявила интерес к кулинарии.

«С праздником Светлой Пасхи!! Мира и тепла вашим домам», — добавила Стеша.

Напомним, что помимо дочери в семье музыканта есть и двухлетний сын Марк. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro, певец ответил на вопрос о возможном появлении еще одного малыша. По словам Дмитрия, он считает, что мало родить ребенка, нужно его еще и воспитать. Кроме того, артист полагает, что рядом с детьми должны быть мама и папа, которые не выглядят как дедушка и бабушка. Стеша Маликова старше своего братика на восемнадцать лет. В беседе с поклонникам дочка Елены Изаксон дала понять, что она вполне довольна такой значительной разницей. Так, Стеша заверила, что с появлением Марка она стала по другому смотреть на этот мир. Девушке очень нравится проводить время с братиком, который пока больше интересуется машинками.