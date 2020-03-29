В дачном стиле: Изаксон прогулялась в клетчатой куртке, а Стефания — в бомбере

Стефания Маликова временно не посещает занятия в МГИМО. Девушка стала студенткой факультета международной журналистики. Из-за введенного дистанционного обучения и недельных каникул с 28 марта по 6 апреля наследница певца и композитора Дмитрия Маликова стала больше времени проводить дома с семьей. Близкие артиста избегают посещения общественных мест. Однако уединенными прогулками на свежем воздухе семья музыканта не пренебрегает. Супруга и дочь Маликова выбирают тот маршрут, который исключает возможность массовых гуляний.

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На прогулку Елена Изаксон отправилась в простой клетчатой куртке стиля оверсайз, дополнив образ черными брюками по фигуре и модными солнезащитными очками с круглой пластиковой оправой. Дочка Дмитрия Маликова отдала предпочтение глянцевому бомберу и джинсам-бойфрендам. Ранее возлюбленная музыканта запечатлела на камеру, как ее младшая наследница вместе с отцом и двухлетним братом Марком делали зарядку в лесу, призывая поклонников укреплять иммунитет к весне.

Многие знаменитости стараются не пренебрегать мерами предосторожности, в частности, ношением масок и одноразовых перчаток. Так, этот аксессуар появился в пользовании: певицы Валерии и ее супруга Иосифа Пригожина, Яны Рудковской и Филиппа Киркорова, Гелы Месхи, Влада Топалова, Ирины Пеговой.

К слову, старшие наследники супруги олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Николай и Андрей Батурины, как и Стефания Маликова временно не посещают занятия. Мальчики учатся в МГИМО. По словам Яны, ее сыновья ответственно готовились к экзаменам в школе, мечтая стать студентами престижного учебного заведения. И им это удалось.