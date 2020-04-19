«Я — бомж»: Алибасов оформил подаренную Шукшиной квартиру на помощника

Лидия Федосеева-Шукшина осталась без «квадратных метров», практически все свое недвижимое имущество она переписала на родственников. А авторские права на работы Василия Макаровича она передала средней дочери Марии.

«У меня ничего не осталось. Я — бомж», — призналась Лидия Федосеева-Шукшина в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Увы, но беречь дорогие презенты стали далеко не все близкие. Внучка актрисы Анна тайно продала подаренную ей питерскую квартиру вместе с личными вещами бабушки. Узнав об этом, Лидия Николаевна подала на родственницу в суд, но тот постановил, что сделка была законной, поскольку женщина сама оформила дарственную на девушку. Анна пообещала купить Федосеевой новую квартиру, а также вернуть документы на оформленную на нее недвижимость в Финляндии. Шукшина заявила, что уже простила внучку.

Странно распорядился подаренной год назад квартирой и муж Лидии Николаевны Бари Алибасов. Продюсер переоформил ее на своего помощника Сергея. Родственники народной артистки переживают, что дело тут не чисто, но тот уверяет, что сделал это без корысти, просто желая избавиться от огромных налогов, которые он обязан выплачивать как владелец. Вскоре, утверждает музыкальный деятель, он вернет квартиру себе назад.