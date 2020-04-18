«Я покажу вам свое творение»: Влад Лисовец придумал новый костюм

Известный стилист и дизайнер одежды Влад Лисовец показал поклонникам своего творчества новый наряд. Светло-коричневый свободный костюм шоумен презентовал в Instagram как незаменимую вещь в гардеробе.

«Костюм Мечта! Все тренды учтены. Вам на заметку! Таким должен быть модный муж/жен костюм. Носить можно с чем угодно: кроссы, тапочки. Как захотите, все можно», — написал Лисовец.

Влад отметил, что костюм настолько хорош, что он выйдет в нем на красную дорожку, а пока выгуляет его в своей квартире на Сретенке. Многие подписчики пришли в восторг от нового образа Влада.

«Кухонный шик! Вы мне вчера приснились. Определенно, это к удаче», «Фасон, цвет на высоте. Двубортный — превосходный», «Люблю этот цвет, будто ириска или латте», — написали поклонники.