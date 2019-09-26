НОВОСТИ

Лисовец оценил «жилет на голое тело» Елены Зеленской

По словам стилиста, образ получился очень элегантным и свежим.

Лисовец оценил «жилет на голое тело» Елены Зеленской
Лисовец высказался о наряде первой леди Украины/globallookpress.com

Стилист Влад Лисовец высказался по поводу образа первой леди Украины Елены Зеленской. Напомним, что на ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке она, как многие посчитали, появилась перед публикой в жилете на голое тело. За это первая леди Украины подверглась критике от своих подписчиков в социальных сетях.

По словам Влада Лисовца, образ Елены Зеленской получился элегантным и свежим. Он не очень понимает, почему супругу президента Украины принялись нещадно критиковать. Голубой костюм-тройка, как он заметил, на ней очень хорошо сидит.

«Это женственный и в то же время солидный наряд. Выглядит очень симпатично, без какой-либо вульгарности», — сказал Влад Лисовец.

Как считает стилист, сейчас в моде «время свободы». Нужно надевать то, что тебе нравится и не опираться на общественное мнение. Он заметил, что наряды первых леди за последние пять лет сильно изменились. Стилист уверен, что пора прекращать жить прошлым, сообщает Ura.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Влад ЛисовецЕлена ЗеленскаяСШАУкраина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лисовец оценил «жилет на голое тело» Елены Зеленской
Интересно?
Поделись с друзьями: