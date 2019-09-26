Лисовец оценил «жилет на голое тело» Елены Зеленской

Стилист Влад Лисовец высказался по поводу образа первой леди Украины Елены Зеленской. Напомним, что на ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке она, как многие посчитали, появилась перед публикой в жилете на голое тело. За это первая леди Украины подверглась критике от своих подписчиков в социальных сетях.

По словам Влада Лисовца, образ Елены Зеленской получился элегантным и свежим. Он не очень понимает, почему супругу президента Украины принялись нещадно критиковать. Голубой костюм-тройка, как он заметил, на ней очень хорошо сидит.

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«Это женственный и в то же время солидный наряд. Выглядит очень симпатично, без какой-либо вульгарности», — сказал Влад Лисовец.

Как считает стилист, сейчас в моде «время свободы». Нужно надевать то, что тебе нравится и не опираться на общественное мнение. Он заметил, что наряды первых леди за последние пять лет сильно изменились. Стилист уверен, что пора прекращать жить прошлым, сообщает Ura.ru.