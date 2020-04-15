Путин предложил выдавать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Российский лидер Владимир Путин провел традиционное совещание с членами правительства. Примечательно, что встреча прошла в режиме видеоконференции.

В ходе выступления президент России подчеркнул, что предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от распространения пандемии коронавируса, должны получить от государства финансовую поддержку. Так, деньги будут выделены на выплаты зарплат сотрудников и сохранения занятости.

Владимир Владимирович подчеркнул, что обращение за такой помощью в первую очередь должно быть простым и удобным для бизнеса. Важно предоставить возможность подавать все заявки в дистанционном формате во избежании очередей и спешки.

«Поэтому прошу правительство предусмотреть, чтобы направить такую заявку можно было бы в течение месяца, начиная с 1 мая», — пояснил в ходе видеосовещания глава государства.

Кроме того, Владимир Путин выступил с инициативой выделить порядка 23 миллиардов рублей авиакомпаниям, серьезно пострадавшим от проблемы распространения вируса CoViD-19. Также эти средства будут направлены на лизинг авиационной техники, на выплаты заработных плат сотрудников, оплату стоянки воздушных судов и пополнении оборотных средств.

По данным оперштаба Москвы, за последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах и 28 летальных исходов. Всего на сегодняшний день по стране зарегистрировано 24 490 случаев инфицирования CoViD-19.