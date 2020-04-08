Путин предложил ввести дополнительные выплаты для врачей — по 80 тысяч рублей в месяц

Медикам, работающим с коронавирусными больными, три месяца будут платить повышенную зарплату.

8 апреля президент Владимир Путин провел совещание по теме коронавируса с членами правительства и главами регионов. Изначально появилась информация, что руководитель страны снова сделает телеобращение к народу, но затем стало ясно, что он озвучит некоторые важные моменты в ходе своей вступительной речи перед онлайн-встречей с губернаторами.

В первую очередь президент коснулся финансирования сферы здравоохранения. Он отметил, что бюджет страны выделил 32 миллиарда рублей на создания новых мест в больницах для заразившихся коронавирусом и еще 13 миллиардов на закупку нового оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких.

больше по теме Путин продлил режим нерабочих дней до конца апреля Свое решение президент страны озвучил во время обращения к народу 2 апреля.

Отдельно Путин коснулся зарплат медиков, которые находятся на передовой борьбы с опасным заболеванием. Три месяца, начиная с апреля, врачам, работающим с заразившимися людьми, будет производиться дополнительная выплата в размере 80 тысяч рублей в месяц, медсестрам 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч.

Врачам скорой помощи будут дополнительно выплачивать по 50 тысяч, а фельдшерам и водителям — по 25 тысяч. Для докторов установят дополнительные страховые гарантии — как для военных.

На выплаты для медиков бюджет выделил более 10 миллиардов рублей.