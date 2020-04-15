«Лишний раз только расстроился»: Запашный потерял 50 тысяч рублей и обратился в полицию

Эдгард Запашный стал жертвой мошенника. Об этом сообщил сам директор Большого Московского цирка в своем Instаgram. В один из своих мессенджеров артист получил сообщение от своего друга Алексея Олейникова, который попросил одолжить ему пятьдесят тысяч рублей.

Эдгард перевел деньги товарищу, но закралось сомнение и он перезвонил бойцу UFC по старому номеру. Алексей ответил, что не просил денег. Стало понятно — артиста обманул мошенник. Эдгард обратился в полицию. Корреспонденты Teleprogramma.pro лично пообщались с Эдгардом и узнали подробности расследования.

«Оперативности не будет. Они (полицейские) сами констатируют, что у них нет ресурсов в онлайне найти человека. Та информация, которую я дал, не будет иметь ценности. Я лишний раз только расстроился, потому что часто смотрю американские фильмы и верю в то, что определенные вопросы можно решать быстро. Они сами сказали, что ситуация тяжелая. И на данный момент киберпреступность увеличилась в разы. Я уверен, что количество таких случаев будет расти с геометрической прогрессией. Не бояться не доверять — это мой совет другим людям. Лучше переспросить и перепроверить несколько раз, чем потом потерять большую сумму», — описал ситуацию артист.

Братья Запашные часто оказывают благотворительную помощь людям, которые действительно в ней нуждаются. Этот случай оказался из ряда вон выходящим. Артист написал пост, чтобы его подписчики не попались на такую же уловку.

«Потеряв сумму сегодня, я ощутил обиду лишь потому, что такая тварь никогда и никому не поможет, он их просто украл», — констатировал Эдгард.

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Многие подписчики поддержали артиста и поблагодарили за советы о том, как не стать жертвой мошенников.