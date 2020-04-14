«Я выбрала для вас»: Орбакайте артистично прочитала Чехова в режиме онлайн

13 и 14 апреля в театре «Современник» должны были состояться показы спектаклей «Двое на качелях» и «Посторонний». В первой постановке с 2018 года принимала участие Кристина Орбакайте в роли Гитель Моска. Галина Волчек специально для нее сделала редакцию своего легендарного спектакля.

«Орбакайте – не только прекрасная певица, но и замечательная драматическая актриса», — рассказали представители театра о дочери Пугачевой.

Чтобы скрасить разочарование зрителей от отмены этой и других постановок, «Современник» запустил «антивирусный» онлайн-проект «Доктор Чехов», в рамках которого актеры театра читают великого классика в Сети.

«Я выбрала и прочитала для вас рассказ «Маска»», — сказала Кристина Орбакайте и артистично исполнила произведение перед камерой.

Отметим, что в проекте также приняли участие такие актеры, как Александр Рапопорт, прочитавший «Протекцию», Александр Кахун, выступивший с «Предложением» и Александр Хованский, блеснувший с рассказом «О любви».

Ранее мы писали о Лизе Боярской, которая пожаловалась на невысокие зарплаты артистов во время самоизоляции.