В домашнем виде: 48-летняя Кудрявцева поделилась редким фото без макияжа

48-летняя Лера Кудрявцева на домашней изоляции вместе с дочкой учит потешки для малышей. В свои год и семь месяцев Машенька неплохо разбирается в сказках и детском фольклоре. Помимо того, что телеведущая сама занимается с крохой на дому, она также водила наследницу на курсы для самых маленьких. Вместе с воспитательницей дочка ведущей программы «Секрет на миллион» учила названия геометрических предметов и оттенков, а также развивала мелкую моторику, выполняя различные упражнения. Однако сейчас в условиях карантина, Маша временно не может посещать занятия. По этой причине Кудрявцева сама придумывает развлечения для крохи.

Возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова решила продемонстрировать мужу, какими талантами обладает их общая наследница. Так, Кудрявцева напомнила Машеньке строчки из ее любимой потешки.

«Гуси, гуси!» — вступила телеведущая, выждав паузу. «Га-га-га…» — подхватила дочка Кудрявцевой. «Есть хотите?» — продолжила Лера. «Да, да, да!» — вторила кроха.

Примечательно, что в Stories телеведущая поделилась редким кадром, на котором она предстала без макияжа. На домашней изоляции Лера отказалась от накладных ресниц, хайлайтера, помады, тональной основы и румян, отдав предпочтение естественности. На фото вместе с Кудрявцевой позировала и маленькая дочка телеведущей. Маша удобно расположилась на маминых коленках.