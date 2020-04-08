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В домашнем виде: 48-летняя Кудрявцева поделилась редким фото без макияжа

В кадре вместе с мамой позировала и дочка телеведущей - Машенька.

В домашнем виде: 48-летняя Кудрявцева поделилась редким фото без макияжа
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Лера Кудрявцева на домашней изоляции вместе с дочкой учит потешки для малышей. В свои год и семь месяцев Машенька неплохо разбирается в сказках и детском фольклоре. Помимо того, что телеведущая сама занимается с крохой на дому, она также водила наследницу на курсы для самых маленьких. Вместе с воспитательницей дочка ведущей программы «Секрет на миллион» учила названия геометрических предметов и оттенков, а также развивала мелкую моторику, выполняя различные упражнения. Однако сейчас в условиях карантина, Маша временно не может посещать занятия. По этой причине Кудрявцева сама придумывает развлечения для крохи.

Телеведущая Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева показала себя без макияжа с маленькой дочкой на коленках (Фото: Instagram.com/leratv)

Возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова решила продемонстрировать мужу, какими талантами обладает их общая наследница. Так, Кудрявцева напомнила Машеньке строчки из ее любимой потешки.

«Гуси, гуси!» — вступила телеведущая, выждав паузу.

«Га-га-га…» — подхватила дочка Кудрявцевой.

«Есть хотите?» — продолжила Лера.

«Да, да, да!» — вторила кроха.

Примечательно, что в Stories телеведущая поделилась редким кадром, на котором она предстала без макияжа. На домашней изоляции Лера отказалась от накладных ресниц, хайлайтера, помады, тональной основы и румян, отдав предпочтение естественности. На фото вместе с Кудрявцевой позировала и маленькая дочка телеведущей. Маша удобно расположилась на маминых коленках.

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