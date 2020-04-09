«Золотой Микрофон»: певица Валерия даст живой концерт в благодарность медикам

Артистка станет одной из первых, кто музыкально поддержит дух россиян и врачей в тяжелый период.

В период распространения коронавирусной инфекции «Русское Радио» решило поддержать слушателей и подарить им хорошее настроение. Сложнее всего приходится в период пандемии врачам, которые борются за жизни людей. Многие стараются поддержать медиков, кто-то приносит бесплатные обеды, другие запускают флешмобы в их поддержку. А «Русское Радио» запускает серию живых концертов «Золотой Микрофон». Врачи смогут выйти в прямой эфир пообщаться со слушателями и оставить свои заявки на песни, которые хотят услышать.

Звезды дадут живые концерты и первой скажет медикам «спасибо» и поднимет им настроение своими хитами певица Валерия. 10 апреля в 16:00 слушателей радио ждёт уникальный концерт. Супруга Иосифа Пригожина не только исполнит полюбившиеся песни, но и представит новую композицию.

«Я счастлива, что смогу подарить слушателям „Русского Радио“ своё выступление. Сейчас во время самоизоляции мы, артисты, скучаем по сцене, по зрителям. Без этого обмена энергией невозможно продолжение творчества. В эту пятницу — пусть и в онлайн-формате — мы с моими поклонникам вновь встретимся! Для меня большая честь, что моё выступление будет посвящено медицинским работникам, которые день и ночь, почти без отдыха несут свою службу», — поделилась Валерия.

Увидеть концерт можно будет на сайте и в приложении «Русского Радио», а также на странице станции в «Одноклассниках».

К слову, проект «Золотой микрофон» объединил более 80 исполнителей: Диму Билана, Владимира Пресняка, Ирину Дубцову, Сергея Лазарева и других известных артистов.