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«Мы не прячемся»: Пригожин рассказал о планах Валерии родить совместного ребенка

Сейчас знаменитые родители воспитывают шестерых наследников на двоих.

«Мы не прячемся»: Пригожин рассказал о планах Валерии родить совместного ребенка
Певица Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Иосиф Пригожин рассказал о желании Валерии родить совместного ребенка. Отметим, что на сегодняшний день знаменитые супруги воспитывают шестерых детей от разных браков. Неоднократно сам Пригожин отмечал, что воспринимает наследников Валерии как родных и всегда рад им помочь.

В сентябре 2019 года общественность внезапно узнала о беременности артистки. Алене Жигаловой Пригожин рассказал, что тогда новость о возможном наследнике немало удивила и саму артистку, и Иосифа. Мальчика звездные родители планировали назвать Егором, однако пополнению в семействе сбыться было не суждено.

«Я неоднократно предлагал ей воспользоваться услугами суррогатной матери. Она мне говорила: нет, я не хочу идти против природы. Если сама смогу, тогда — пожалуйста. Это ее позиция. Скажу так — мы не прячемся. Если у нас все случится, то случится. Мы готовы к этому», — сказал он.

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