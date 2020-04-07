«Не говори мужчинам нет!»: Михалкова смело обнажила плечи на обложке своей книги

Книга бывшей звезды «Уральских пельменей» под интригующим названием «Не говори мужчинам нет!» ушла в печать. Однако уже сейчас можно увидеть обложку этого издания. Ее артистка опубликовала в личном блоге.

больше по теме Мех и кожа: Ксения Собчак предстала в эффектном образе Телеведущая соединила в своей одежде песочный оттенок с винным.

На ней любимица миллионов предстает в соблазнительном платье с обнаженными плечами и пышными рукавами-буфами. Длинные серьги и яркая помада завершают роковой образ звезды.

Юлия убеждена, что ее произведение является настоящей сенсацией, являя миру «удивительный взгляд на то, как женщине выжить в мужском мире шоу-бизнеса».

«В чем смысл названия? Все просто! Не говорить «нет» — не значит сказать «да». На примере своей жизни я покажу, что для достижения успеха в мужском мире не обязательно бросаться в объятья джентльменов и негодяев. Но, важно не забывать доброту и не отвергать любой, даже самый печальный опыт и жестокие уроки. Это моя реальная история. Без купюр», — также пояснила актриса.

Ранее мы писали о другой звезде «Уральских пельменей» Илане Юрьевой, которая до сих пор сожалеет об уходе из шоу приятельницы. Девушка пожаловалась, что теперь ей не с кем поболтать за кулисами о разных женских штучках, поскольку вторая участница проекта, Ксения Корнева, совсем не интересуется ими.