Звезда «Уральских пельменей» Илана рассказала, как ей работается без Михалковой

Юрьевой до сих пор не хватает бесед о моде с покинувшей проект актрисой.

Осенью прошлого года проект «Уральские пельмени» покинула одна из главных его звездочек – Юлия Михалкова. Артистка рассказала общественности, что переросла проект и намерена двигаться дальше. Тем не менее, ее уход до сих пор активно обсуждается как поклонниками, так и бывшими партнерами по шоу.

Один из резидентов «Уральских пельменей» Роман Постовалов, к примеру, заявил, что Юля в последнее время больше думала о внешности, чем об игре на сцене. А Ксения Корнева вообще не заметила особой разницы между шоу с Михалковой и без нее.

Илана Юрьева оказалась одной из немногих, кто действительно грустит о том, что Юлии больше нет в «Пельменях». По ее словам, отсутствие коллеги на самих выступлениях фактически никак не отразилось – то же количество женских ролей, то же качество. Не хватает закулисных бесед с приятельницей.

«Мне жалко, что Юля ушла. Мы очень хорошо с ней общались, болтали, обсуждали моду, ведь Ксюха почти не интересуется фэшн-новинками», – рассказала она изданию «СтарХит».

Как утверждает девушка, актрисы между собой совсем не конкурировали, ролей хватало всем.

В настоящий момент артисты шоу прервали свою деятельность из-за эпидемии коронавируса и находятся в самоизоляции. Илана в этот период попрощалась со своей домработницей и взяла на свои хрупкие плечи домашнюю уборку и готовку. Девушка спокойно относится к этому жизненному опыту, утверждая, что ей это не трудно. И, даже напротив, в удовольствие. Звезда также поделилась своими планами на будущее – с мужем Дмитрием они хотят завести второго ребенка. Сейчас пара воспитывает 5-летнюю дочь Диану.