«Мой маленький принц»: сестре Фриске пришлось поздравлять племянника через Интернет

7 апреля сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева исполнилось семь лет. Родственники певицы поздравили ребенка с помощью Instagram Натальи, родной сестры звезды.

«Мой маленький принц, семь лет назад ты появился на этот свет, ты пришел к нам в светлый праздник Благовещения. Мы тебя все очень ждали», — написала она в блоге.

Девушка рассказала, что стала чувствовать малыша еще в тот момент, когда он находился в животе своей мамы, слушала его сердце и плакала. Тогда это были слезы радости.

Момент рождения Платона Наталья назвала волшебным и одним из самых счастливых в своей жизни. Мальчику сестра Фриске пожелала здоровья, успехов в учебе, удачи во всем, добрых людей на пути, а также, чтобы малыша миновали беды и печали.

«Знай, мой любимый, мы тебя любим и очень тебя ждем. Я верю, что наступит тот день, когда ты все поймешь и придешь к нам, а мы наберемся терпения и будем тебя ждать», — обратилась она к ребенку от имени всей семьи.

Напомним, после смерти Фриске отношения между отцом Платона Дмитрием Шепелевым и родственниками Жанны сильно испортились. Некогда близкие люди до сих пор ведут имущественные споры. Кроме того, как утверждает папа Жанны Владимир Борисович, бывший зять запрещает им видеться с мальчиком. Сам же Дмитрий говорил, что это не так. Якобы суд определил точное время их свиданий, но бывшие теща и тесть игнорируют эти предписания.