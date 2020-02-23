«Ой, нет!»: Шепелев не стал отвечать на иск отца Фриске

Как сообщили некоторые СМИ, папа Жанны Фриске Владимир Борисович подал в суд на бывшего гражданского зятя. По неподтвержденным данным, родитель хочет взыскать с Дмитрия Шепелева около 7 млн рублей.

Эти деньги, якобы, являются старым следом в благотворительном скандале, связанным с именем ушедшей звезды. Напомним, после кончины Жанны Фриске, Русфонд потребовал с семьи певицы возвращения неиспользованных на лечение денег.

Как рассказывал Дмитрий Шепелев в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», средства сняли со счетов родители звезды. Долг в итоге по суду разделили на две части – одну обязали выплатить отцу и матери певицы, вторую – сыну Платону. Как заявил Шепелев, он фактически спас и сына, и самих родителей, выкупив у последних часть загородного дома Фриске и расплатившись полностью с благотворительным фондом.

Какие миллионные претензии теперь имеет Владимир Борисович к бывшему зятю журналистам выяснить не удалось. Он отказался комментировать слух о его обращении на Шепелева в суд корреспондентам КП, но и не опроверг данный факт. «Я не буду обсуждать это с вами», — сказал он.

Телеведущий тоже решил хранить молчание, тем самым только подогревая слухи вокруг своей персоны. «Ой, нет, все, прощайте! Никаких комментариев», — ответил представителям СМИ Дмитрий.

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