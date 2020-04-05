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«Должна была состояться свадьба»: Кирьянов объяснил, как коронавирус изменил его планы

Актер планировал жениться на Ольге Орловой, сыгравшей Юлию Началову.

«Должна была состояться свадьба»: Кирьянов объяснил, как коронавирус изменил его планы
Марина Орлова и Георгий Кирьянов. Фото https://www.instagram.com/marinaorlovaofficial/

«Сегодня, 4 апреля, должна была состояться наша свадьба, но из-за коронавируса все торжество переносится на неопределенный срок», — сообщил в своем блоге Георгий Кирьянов.

Актер должен был расписаться с Мариной Орловой, получившей широкую известность после того, как она сыграла Юлию Началову в фильме «Утренняя звезда».

Кирьянов и Орлова. Фото
Кирьянов и Орлова. Фото https://www.instagram.com/georgykiryanov/

В своем блоге артистка рассказала, что на момент подачи заявления (два месяца назад) в Тверской ЗАГС Москвы они не представляли масштаба надвигающейся эпидемии.

«Я бы хотела в этот день видеть своих родных, друзей. А многие из них живут в других странах, в Италии, в Америке. Многие дорогие нам люди уже пожилые и находятся в зоне риска. Поэтому пока вместо свадьбы мы решили поволонтерить», — сообщила Марина своим подписчикам.

Актерская пара отправилась помогать пожилым людям и разносить им еду и лекарства.

Ранее мы писали о романтическом знакомстве Марины и Георгия. Пара встретилась на кастинге и уже через год решила пожениться. Мужчина, снискавший славу ловеласа, познакомившись с Орловой, решил резко изменить свою жизнь и превратиться в семьянина.

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