НОВОСТИ

Актриса Марина Орлова, сыгравшая Началову, выходит замуж

Со своим женихом девушка познакомилась около года назад.

Актриса Марина Орлова, сыгравшая Началову, выходит замуж
Марина Орлова. Фото https://www.instagram.com/marinaorlovaofficial/

Актриса Марина Орлова, сыгравшая в сериале «Первого канала Юлию Началову, выходит замуж за молодого человека, с которым знакома всего около года. Об этом она сама рассказала КП.

Ее избранник – актер Георгий Кирьянов, с которым она познакомилась на одном из кастингов. Парень слывет ловеласом. Очаровал своей внешностью и харизмой Георгий и Марину.

«Когда я его встретила, он очень много работал на износ, погряз в кредитах, но со временем мы этот вопрос утрясли. Я видела его амбициозность, талант и огромное желание добиться успеха», — вспомнила она.

Девушка долго сопротивлялась его обаянию и даже договорилась с парнем, что они будут исключительно друзьями. Кирьянов возражать не стал и даже признался ей, что быстро теряет интерес к девушкам. Однако в случае с Мариной этого не произошло. Однажды они вместе отправились на вершину Эльбруса и горы сделали свое дело – сблизили влюбленных.

«С тех пор мы все время вместе! Он охотно поддерживает мои спонтанные поездки и с радостью едет со мной», — призналась Орлова.

Предложение выйти за него замуж актер сделал в буквальном смысле на небесах. Они отправились в полет на воздушном шаре, и там в облаках он подарил Марине кольцо, как у Грейс Келли.

«Понятия не имею, где он его взял и во сколько оно обошлось, но безусловно это самый красивый подарок из тех, что я когда-либо получала», — радуется звезда.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Марина ОрловаСвадьбателефильмЮлия Началова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Актриса Марина Орлова, сыгравшая Началову, выходит замуж
Интересно?
Поделись с друзьями: