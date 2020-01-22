Актриса Марина Орлова, сыгравшая Началову, выходит замуж

Со своим женихом девушка познакомилась около года назад.

Актриса Марина Орлова, сыгравшая в сериале «Первого канала Юлию Началову, выходит замуж за молодого человека, с которым знакома всего около года. Об этом она сама рассказала КП.

Ее избранник – актер Георгий Кирьянов, с которым она познакомилась на одном из кастингов. Парень слывет ловеласом. Очаровал своей внешностью и харизмой Георгий и Марину.

«Когда я его встретила, он очень много работал на износ, погряз в кредитах, но со временем мы этот вопрос утрясли. Я видела его амбициозность, талант и огромное желание добиться успеха», — вспомнила она.

Девушка долго сопротивлялась его обаянию и даже договорилась с парнем, что они будут исключительно друзьями. Кирьянов возражать не стал и даже признался ей, что быстро теряет интерес к девушкам. Однако в случае с Мариной этого не произошло. Однажды они вместе отправились на вершину Эльбруса и горы сделали свое дело – сблизили влюбленных.

«С тех пор мы все время вместе! Он охотно поддерживает мои спонтанные поездки и с радостью едет со мной», — призналась Орлова.

Предложение выйти за него замуж актер сделал в буквальном смысле на небесах. Они отправились в полет на воздушном шаре, и там в облаках он подарил Марине кольцо, как у Грейс Келли.