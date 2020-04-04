Министерство цифрового развития хочет снизить нагрузку на Интернет

Министерство цифрового развития уже разослало практически во все интернет-компании страны письма с вежливой просьбой ограничить нагрузку на Сеть. Так как в данный момент большинство жителей России находятся на самоизоляции и нагрузка на Интернет много кратно выросла, нужно обеспечить стабильность связи, чтобы люди внезапно не остались без связи с внешним миром.

Интернет-компаниям придется выполнить ряд требований. прежде всего на сайтах каким-то образом будет отключено автоматическое воспроизведение видео и музыки, а также будет ограничено качество видеороликов, на мобильных устройствах до 720р, а на стационарных до 1080р.

Однако, как передает РБК, текущие нагрузки незначительны и провайдеры без проблем с ней справляются. Примерно такую же картину можно наблюдать во время новогодних каникул, но даже тогда случаев чрезмерной нагрузки на Сеть не было, сообщил глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.