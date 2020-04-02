«Всех контролирую»: Петросян рассказал, чем занимается в самоизоляции

Евгений Ваганович, заявил, что ему не скучно с современными гаджетами.

74-летний народный артист Евгений Петросян появился в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале в рубрике «Разговор на безопасном расстоянии». Она была создана в период пандемии коронавируса и проходит в форме онлайн-общения.

Юморист предстал перед телезрителями в домашней рубашке в клетку на фоне внушительного шкафа, правда, оказалось, что это вовсе не тот, к которому привыкли зрители «Смехопанорамы». Евгений Ваганович заверил: «Этот шкаф на работе, я его берегу, как антикварное нечто».

Любопытно, что ранее артист сетовал, что его любимая мебель, давно ставшая фоном для его программ, вместе с дорогими старинными книгами, которые он собирал всю жизнь, осталась у бывшей жены Елены Степаненко.

Получается, что супруги все-таки нашли консенсус – и либо юморист теперь работает из дома артистки, либо он все-таки забрал свое имущество от отставной благоверной.

На карантине, признался Петросян, ему совсем не скучно, ведь рядом всегда есть интересные книги и современные гаджеты!

«Есть и телефон, по которому всегда можно поинтересоваться, как живут друзья, как они терпят трудности, как они выживают, как они предохраняются. И вообще, где они? Не выходят ли на улицу? Я их всех контролирую! Жизнь моя насыщенна событиями», — рассказал артист.

Кроме того, Евгений Ваганович пишет сценарии, читает информацию про коронавирус и коллекционирует шутки про COVID-19.